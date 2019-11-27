В Польше задержали Заура Балаева, вывозившего в офшоры миллиарды

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, расследование в отношении Рамзана Цицулаева было завершено еще несколько месяцев назад. Сейчас бывший полпред знакомится с материалами дела. При этом в обвинительном заключении указано, что почти все инкриминируемые эпизоды Цицулаев организовал вместе с Барковским. Порой не совсем понятно, кто в их связке был главным. Оперативники не особо рассчитывали когда-либо заполучить Барковского. Долгое время он перемещался по Европе, пользовался документами на разные фамилии. В 2017 году он был арестован по запросу России в Австрии. Однако финансиста быстро отпустили под крупный залог, а вопрос с его экстрадицией подвис. Неожиданно весной 2019 года Барковский решил выехать в Польшу, где был по линии Интерпола заключен под стражу уже местной полицией — как человек, находящийся в международном розыске. В Варшаве приняли решение о его выдаче в РФ, которая и состоялась на днях. Вопрос о том, приостановят ли сейчас процесс ознакомления Цицулаева с материалами дела (или его и Барковского будут судит отдельно) пока не решен.

В Москву из Польши экстрадирован один из самых крупных и таинственных теневых банкиров, находящихся в международном розыске. В последнее время он был известен как Руслан Барковский, ранее он был известен по имени Заур Балаев. Оперативники считают, что именно через него проходили сотни миллиардов рублей, которые «отмывались» и обналичивались через Мастер-банк. Однако задержали его пока за другое. Следствие полагает, что Барковский являлся сообщником экс-полномочного представителя главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева при похищении человека.

По версии следствия, Руслан Барковский поддерживал тесные отношения с владельцем платежной системы Delta Key Андреем Новиковым, у которого был деловой партнер Али Закриев. Все трое активно участвовали в схемах незаконного обналичивания средств. Как-то через Новикова и Закриева проходила крупная сумма денег, из которых «исчезло» более 100 млн рублей. Долг «повис» на обоих, но Новиков был уверен, что средства прикарманил его партнер.

Однако у уроженца Чечни Закриева была мощная поддержка, поэтому Новиков обратился за помощью к Барковскому. Последний же дружил с Рамзаном Цицулаевым. В результате, полагают следователи, Барковский вместе с охранниками полпреда главы Чечни в 2014 году похитил на улице Закриева и его телохранителя. Их доставили в один из домов, где удерживали двое суток. Потом привезли в гостиницу «Золотое кольцо». Там Закриев в присутствии Цицулаева, признав долг в 100 млн рублей, пообещал его выплатить.

Закриев обратился в правоохранительные органы, за организацию его похищения арестовали Новикова и одного из охранников Цицулаева — Адлана Тарамова. Цицулаев был объявлен в розыск, жил на Украине, где в октябре 2017 был задержан СБУ — как лицо, чье пребывание на территории страны нежелательно. Цицулаева выдворили в Россию, где он и был взят под стражу оперативниками.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Барковского можно смело назвать человеком-призраком. С какой фамилией он родился, доподлинно неизвестно: в России он первый раз «засветился» в 1990-е годы как Заур Балаев. Потом поменял данные на Руслана Барковского. Однако в своем активе имел паспорта и на другие фамилии. Причем это были документы разных стран: известно, что Барковский-Балаев имеет подлинные паспорта подданного России, Украины, Азербайджана и Испании. Обладая таким богатым набором «корочек», теневик постоянно перемещался по миру.

Балаев-Барковский «засветился» в десятках криминальных историй. Он был замечен в рейдерских захватах крупных предприятий в московском регионе, Омской области, на юге России, в Новосибирской области. По данным правоохранительных органов, он всегда поддерживал тесные отношения с представителями криминального мира, из-за чего может быть причастен к целому ряду вымогательств, похищений и более тяжких преступлений.

В частности, его фамилия упоминается в связи с расстрелом трех человек в Мурманской области. Эта расправа была связана с «разборками» вокруг рынка по оказанию нелегальных финансовых услуг. Именно в последней сфере деятельности, по версии источника агентства, и специализируется Балаев-Барковский. Известно, что в какой-то момент под его контролем находилась одна из крупнейших инвестиционно-брокерских компаний. Также он был связан с целым рядом банков. Так, оперативники полагают, что именно Барковский контролировал канал, через который в 2011—2013 годах в Мастер-банке было незаконно обналичено и выведено за границу более 200 млрд руб.