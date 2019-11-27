Фибероптическая кабельная линия по дну Каспия соединит Азербайджан и Туркменистан

На состоявшейся в столице Туркменистана Ашхабаде 12-й Международной выставке телекоммуникаций и IТ-промышленности Türkmentel 2019 было подписано межгосударственное соглашение о прокладке магистральной фибероптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.

Межгосударственное соглашение «Об организации содействия в совместном строительстве, владении и пользовании волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Туркменистан операторами связи Азербайджанской Республики и Туркменистана» было подписано со стороны Азербайджана чрезвычайным и полномочным послом Гасаном Зейналовым и со стороны Туркменистана - председателем агентства «Туркменарагатнашик» («Türkmenaragatnaşyk») Министерства промышленности и коммуникаций Гаджимурадом Худайгулиевым.

Согласно подписанному документу, магистральный фибероптический кабель, проходящий по дну Каспийского моря, будет реализован магистральным интернет-провайдером Азербайджана AzerTelecom и телекоммуникационным оператором Туркменистана Türkmentelekom. Кабельная линия будет проведена между Сиязанем и Туркменбаши.

Проложение такой магистральной кабельной линии компанией AzerTelecom сформирует Цифровой Шелковый путь, проходящий через Азербайджан и соединяющий Европу и Азию. Магистральная линия позволит передавать интернет-трафик из интернет-центров Европы посредством Азербайджана в Туркменистан и далее в Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Индию. Такая магистральная линия превратит Азербайджан в центральную страну в передаче интернет-трафика между Европой и Южной Азией и сформирует цифровой телекоммуникационный коридор. Кабельная линия внесет вклад в развитие телекоммуникационного сектора двух государств, а также региона.