Фибероптическая кабельная линия по дну Каспия соединит Азербайджан и Туркменистан
На состоявшейся в столице Туркменистана Ашхабаде 12-й Международной выставке телекоммуникаций и IТ-промышленности Türkmentel 2019 было подписано межгосударственное соглашение о прокладке магистральной фибероптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.
Межгосударственное соглашение «Об организации содействия в совместном строительстве, владении и пользовании волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Туркменистан операторами связи Азербайджанской Республики и Туркменистана» было подписано со стороны Азербайджана чрезвычайным и полномочным послом Гасаном Зейналовым и со стороны Туркменистана - председателем агентства «Туркменарагатнашик» («Türkmenaragatnaşyk») Министерства промышленности и коммуникаций Гаджимурадом Худайгулиевым.
Согласно подписанному документу, магистральный фибероптический кабель, проходящий по дну Каспийского моря, будет реализован магистральным интернет-провайдером Азербайджана AzerTelecom и телекоммуникационным оператором Туркменистана Türkmentelekom. Кабельная линия будет проведена между Сиязанем и Туркменбаши.
Проложение такой магистральной кабельной линии компанией AzerTelecom сформирует Цифровой Шелковый путь, проходящий через Азербайджан и соединяющий Европу и Азию. Магистральная линия позволит передавать интернет-трафик из интернет-центров Европы посредством Азербайджана в Туркменистан и далее в Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Индию. Такая магистральная линия превратит Азербайджан в центральную страну в передаче интернет-трафика между Европой и Южной Азией и сформирует цифровой телекоммуникационный коридор. Кабельная линия внесет вклад в развитие телекоммуникационного сектора двух государств, а также региона.
Отметим, что в рамках программы Azerbaijan Digital Hub AzerTelecom проводит крупные инфраструктурные проекты внутри страны и за ее пределами по превращению Азербайджана в региональный цифровой центр. Построение инфраструктуры в рамках программы за пределами страны предполагает проложение магистральной кабельной линии с высокой пропускной способностью по дну Каспийского моря между Азербайджаном и странами Средней Азией. Проект состоит из двух направлений – маршрута Азербайджан-Казахстан и Азербайджан-Туркменистан. Уже существует договор, подписанный между операторами и двумя государствами о проведении Транскаспийской Фибер-Оптической кабельной линии (TransCaspian Fiber Optic - TCFO) протяженностью в 380-400 км между Азербайджаном и Казахстаном.
AzerTelecom - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющейся дочерней компанией «Bakcell» – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. AzerTelecom через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций.