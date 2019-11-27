Во Франции хотят запретить «черную пятницу»
Некоторые французские законодатели хотят запретить "черную пятницу", день шопинга после американского Дня благодарения. Законодательный комитет принял поправку, в которой предлагается запретить день распродаж, поскольку это приводит к "растрате ресурсов" и "чрезмерному потреблению".
Поправку обсудят в Национальной ассамблее в следующем месяце. Министр транспорта Элизабет Борне раскритиковала день шопинга за создание "пробок, загрязнение и выбросы газа", пишет Independent.
Министр добавила, что поддерживала бы "Черную пятницу", если бы она помогала французском малому бизнесу, но, по ее словам, больше всего выгоды она несет большим интернет-торговцам.