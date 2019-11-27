Ильхам Алиев назначил нового директора Госнефтефонда
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Исрафила Мамедова в связи с назначением его на должность Исполнительного директора Госнефтефонда Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Исрафила Мамедова в связи с назначением его на должность Исполнительного директора Госнефтефонда Азербайджана.
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