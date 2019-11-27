МИД ответил Пашиняну: Если понадобится, Баку приобретет у России новое вооружение

При необходимости Баку может приобрести новое вооружение у России, сказала начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке.

«У Азербайджана налажено тесное военно-политическое и военно-техническое сотрудничество со странами ОДКБ. Особенно хочу отметить сотрудничество между Азербайджаном и Россией, в том числе в военно-технической сфере.

Как известно, президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 октября на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, 26 ноября – с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым обсудил вопросы сотрудничестве в военной сфере между нашими странами в 2020 году.

Если понадобится, Азербайджан может приобрести новое вооружение у России. Хочу отметить, что этот вопрос не имеет отношение к премьер-министру Армении», - заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» Абдуллаева, комментируя слова армянского премьера Никола Пашиняна, сказанные на заседании СКБ ОДКБ в Бишкеке.