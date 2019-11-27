Азербайджан выделил гуманитарную помощь Албании
Кабинет министров Азербайджана подписал распоряжение о выделении Министерству иностранных дел средств для оказания гуманитарной помощи населению Республики Албания, пострадавшему от стихийного бедствия.
Согласно распоряжению, Министерству иностранных дел выделены 500 тысяч евро в манатном эквиваленте из Резервного фонда Азербайджанской Республики, запланированного на 2019 год, для оказания гуманитарной помощи населению Республики Албания, пострадавшему от стихийного бедствия.
Министерству финансов поручено обеспечить выплату указанной суммы в установленном порядке.