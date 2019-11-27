Ильхам Алиев: «Шахмар Мовсумов сыграет значимую роль в углублении реформ»

«Я высоко оцениваю деятельность Госнефтефонда. Именно поэтому исполнительный директор фонда Шахмар Мовсумов назначен мной на должность помощника президента». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новым исполнительным директором Госнефтефонда Исрафилом Мамедовым.

Глава государства выразил уверенность, что Шахмар Мовсумов в должности помощника президента сыграет важную роль в углублении реформ.

«А мой совет вам состоит в том, чтобы вы продолжили достигнутые успехи. Мы не можем довольствоваться лишь достигнутыми успехами. Государственный нефтяной фонд должен наращивать свои активы и надежно их размещать. Являющийся нашим стратегическим ресурсом Госнефтефонд должен всегда работать во благо страны и народа».