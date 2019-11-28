В целях обеспечения полной безопасности, а также для внедрения передового мирового опыта в сферу услуг общественного транспорта в Баку началась сдача в эксплуатацию новых автобусов, приобретенных по соответствующему распоряжению главы государства, сообщили haqqin.az в пресс-службе Бакинского транспортного агентства (БТА).

Часть новых 12-метровых автобусов марки BMC Procity, отличающихся своей безопасностью, удобством и экологической чистотой, из-за соответствия стандартам Евро-6, 30 ноября 2019 года будут переданы в распоряжение пассажиров на регулярном маршруте №125. В связи с этим изменена схема регулярного маршрута № 125. Так, движение автобусов по этой линии организовано между станцией метро «28 Мая» и поселком Локбатан. Тем самым была обеспечена прямая маршрутная линия с центром города для жителей поселка Локбатан, численность населения которого составляет 123 тысячи человек. Плата за проезд на этом маршруте будет осуществляться в безналичной форме посредством карты BakıKart. Для того, чтобы обеспечить жителей Локбатан этими картами и пополнения баланса карт, во всем поселке установлены терминалы.

В связи с новшествами, внедряемыми на этом маршруте, в поселке Локбатан было проведено мероприятие, совместно организованное Общественным объединением İDEA и Бакинским транспортным агентством. На данном мероприятии жителям Локбатана были представлены новые автобусы. Информацию о данном мероприятии до жителей Локбатана довели ученики Специального интерната для детей с ограниченными физическими возможностями №9. Приезд новых автобусов в поселок был радостно встречен жителями Локбатана. Жители поселка собрались на площади перед парком Гейдара Алиева, где им рассказали о важности внедренных новшеств в сфере городского транспорта с точки зрения удобства населения. Было подчеркнуто, что это было реализовано в результате внимания и заботы главы государства.

В рамках мероприятия для учеников Специального интерната для детей с ограниченными физическими возможностями №9 был организован ознакомительный тур в центр заботы о животных Общественного объединения İDEA. Для детей, ознакомившихся с деятельностью центра, также был организован тренинг по правилам уличного движения и поведению в общественном транспорте.

Учитывая изменения в регулярном маршруте №125 БТА просит граждан на этом направлении отдавать предпочтение общественному транспорту. Так, из-за оползня на участке Бибиэйбат – 20 участок – Баил образовалась плотность движения. И если граждане на этой дороге будут использовать общественный транспорт вместо личного, то это будет способствовать увеличению интенсивности движения здесь.