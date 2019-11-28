Заявление Администрации президента: назначены новые помощники президента и завотделами все еще актуально

Распоряжением президента Ильхама Алиева утверждена новая структура Администрации президента. Как сообщает АзерТАдж, об этом говорится в заявлении Администрации президента.

Состав структуры заново сформирован, исходя из предстоящих задач и в целях усовершенствования работы Администрации президента.

Соответствующими распоряжениями главы государства назначены новые помощники президента, а также заведующие отделами Администрации президента.

Также в течение одного месяца должен быть подготовлен и представлен президенту проект Положения об Администрации президента.

 

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