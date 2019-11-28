Ильхам Алиев уволил Эльдара Нуриева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эльдара Нуриева от должности заведующего отделом государственного контроля Администрации президента, сообщает АзерТАдж.

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