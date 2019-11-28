Ильхам Алиев уволил Эльдара Нуриева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эльдара Нуриева от должности заведующего отделом государственного контроля Администрации президента, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эльдара Нуриева от должности заведующего отделом государственного контроля Администрации президента, сообщает АзерТАдж.
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