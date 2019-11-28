Магеррам Алиев - новый помощник президента по военным вопросам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Магеррама Алиева на должность помощника президента – заведующего отделом по военным вопросам Администрации президента. Об этом сообщает АзерТАдж.
Отметим, что долгие годы Магеррам Алиев возглавлял управление полиции города Баку. Затем занимал должность заведующего отделом по военным вопросам Администрации президента. В 2017 году, после изменения структуры Администрации президента М.Алиев был назначен заместителем министра юстиции. И спустя два года М.Алиев вернулся в администрацию и назначен помощником президента по военным вопросам.
Указом И.Алиева Магерраму Алиеву присвоено воинское звание генерал-полковника.