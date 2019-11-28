Хикмет Гаджиев назначен помощником президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Хикмета Гаджиева помощником президента – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации  президента, сообщает АзерТАдж.

Отметим, что Хикмет Гаджиев на протяжении многих лет возглавлял пресс-службу МИД Азербайджана. Затем он был назначен заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента.

Новым распоряжением главы государства, Хикмет Гаджиев назначен помощником президента.

 

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