Полностью упразднен отдел Али Гасанова

Согласно новому Положению об Администрации президента, созданный в 1995 году отдел по общественно-политическим вопросам полностью упразднен. Часть функций упраздненного отдела отошла к новосозданному отделу по вопросам политических партий, НПО и законодательной власти. Новый отдел возглавил бывший заместитель министра культуры Адалят Велиев.

Упраздненный отдел по общественно-политическим вопросам на протяжении 24 лет возглавлял один из функционеров правящей партии Ени Азербайджан Али Гасанов.

Распоряжением президента Ильхама Алиева Али Гасанов был освобожден от должности помощника президента и заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента.

Напомним, что в своих последних выступлениях президент Ильхам Алиев подвергал критике государственные органы, отвечавшие за идеологическую работу. Именно отдел А.Гасанова непосредственно отвечал в правительстве за идеологическую и политическую работу.