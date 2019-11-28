Президент поручил Шахмару Мовсумову инновативное развитие страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Шахмара Мовсумова помощником президента – заведующим отделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития, сообщает АзерТАдж.

О том, что Шахмар Мовсумов назначен помощником президента, ранее сообщил президент Ильхам Алиев на встрече с новым исполнительным директором Госнефтефонда Исрафилом Мамедовым.

Глава государства выразил уверенность, что Шахмар Мовсумов в должности помощника президента сыграет важную роль в углублении реформ.

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