Президент поручил Шахмару Мовсумову инновативное развитие страны
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Шахмара Мовсумова помощником президента – заведующим отделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития, сообщает АзерТАдж.
О том, что Шахмар Мовсумов назначен помощником президента, ранее сообщил президент Ильхам Алиев на встрече с новым исполнительным директором Госнефтефонда Исрафилом Мамедовым.
Глава государства выразил уверенность, что Шахмар Мовсумов в должности помощника президента сыграет важную роль в углублении реформ.