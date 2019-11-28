Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял участие во встрече министров Форума стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum-GECF) и V Саммите глав государств в столице Экваториальной Гвинеи Малабо. Министр энергетики передал участникам приветствия Президента Азербайджанской Республики и поздравления по случаю начала работы V Саммита.

Выступивший на саммите министр рассказал о наблюдаемых тенденциях на мировом газовом рынке и реализуемых Азербайджаном проектах по экспорту газа. Министр отметил, что в последние годы рост спроса на природный газ, как источник низкоуглеродной энергии в мире, не только обеспечивает реализацию новых проектов и развитие газовой промышленности, но и активизирует диверсификацию источников и маршрутов. Министр энергетики также коснулся ожидаемого воздействия на природный газ в будущем энергии биогаза, биометана и водорода, вызванной призывами к нулевой эмиссии. Форум стран-экспортеров газа оценил эти тенденции развития как платформу, которая помогает странам, производящим и экспортирующим газ, учитывать их на своих курсах энергетической политики и находить совместные решения.

Министр Парвиз Шахбазов также рассказал о проектах, обеспечивающих превращение Азербайджана в страну, экспортирующую газ из-за импорта газа, и служащую энергетической безопасности. Он подчеркнул региональную и глобальную важность завершающегося проекта «Южный газовый коридор»: «Азербайджан, играющий важную роль в реализации проекта «Южный газовый коридор», полностью готов к транспортировке природного газа в Европу. Природный газ из нового источника, Каспия, впервые будет поставляться в Европу через Южный Газовый Коридор во второй половине 2020 года. Тот факт, что страна, не имеющая выхода к открытым морям, с еще одним глобальным проектом воссоздает энергетическую карту мира, является именно результатом последовательной и долгосрочной энергетической политики, проводимой под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Эта политика основана на обеспечении интересов всех сторон и создании взаимовыгодной глобальной среды сотрудничества».

В рамках саммита министр энергетики встретился с Генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (GECF) Юрием Сентюриным, генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммедом Сануси Баркиндо, министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком и министром нефти и минеральных ресурсов Египта Тариком аль-Муллой. На встречах были обсуждены текущая ситуация на мировом нефтегазовом рынке и вопросы двустороннего сотрудничества.