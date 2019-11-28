На Лондонском мосту в центре британской столицы произошла стрельба, он оцеплен полицией, сообщает The Guardian. По данным Sky News, на прохожих напал мужчина с ножом.

Журналист BBC видел, как на мосту дралась группа мужчин — несколько пытались обезвредить одного. Почти сразу появились полицейские, прозвучали сначала два выстрела, затем еще несколько.

Полиция Лондона сообщила об одном задержанном и нескольких пострадавших. Согласно сообщению, инцидент произошел в здании возле моста. Sky News сообщает о пяти раненых. Городской рынок рядом с мостом также оцеплен.