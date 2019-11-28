Нурсултану Назарбаеву присвоили новый почетный статус
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил новый статус в ходе 2-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая проходит в Ташкенте.
Руководители делегаций приняли решение присвоить Нурсултану Назарбаеву статус почетного председателя Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, сообщил пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай в своем Twitter.
В Ташкент на 2-ю встречу глав государств Центральной Азии Нурсултан Назарбаев прибыл накануне.