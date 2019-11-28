Эрдоган Макрону: Проверьте лучше свой мозг

«Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти мозга», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует проверить свою голову, прежде чем говорить о «смерти мозга» НАТО. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на заявления французского лидера.

По словам Эрдогана, заявления, подобные тем, что сделал Макрон, отражают больное и поверхностное понимание ситуации.

Кроме того, президент Турции назвал незаконным присутствие французских военных в Сирии: «Франция не имеет права размещать военных в Сирии. Французских военных не приглашал в Сирию и режим Башара Асада».

По его словам, Франция также не вправе принимать решения по членству Турции в НАТО: «Кто дал Парижу право обсуждать эту тему?»

Турецкий лидер также упрекнул Макрона в том, что Франция не выполняет свои финансовые обязательства перед НАТО. «Вы не платите в НАТО даже те деньги, которые нужно заплатить», — цитирует Эрдогана турецкий телеканал NTV.

Президент Турции добавил, что Франция присутствует в Сирии, где не имеет ни малейшего интереса, в то время как безопасность Турции означает безопасность всей Европы.