Согласно информации, цель визита - обсуждение путей снижения напряженности в отношениях между Катаром и Саудовской Аравией, сохраняющейся на протяжении двух с половиной лет.

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдуррахман аль-Тани в октябре посетил Саудовскую Аравию с тайным визитом, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские и арабские источники.

Газета пишет, что аль-Тани якобы заявил властям Саудовской Аравии, что для улучшения двусторонних отношений Катар готов разорвать связи с организацией «Братья-мусульмане». В свою очередь Эр-Рияд заявили о готовности рассмотреть предложение Катара.

По данным газеты, запланирована еще одна встреча на уровне властей двух стран для обсуждения предложения Катара.

В июне 2017 года Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства.