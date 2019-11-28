Протестующие добились своего: премьер Ирака подает в отставку

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил сегодня о намерении подать в отставку. Как сообщает Anadolu, Абдель Махди сказал, что в ответ на призыв известного шиитского богослова Али ас-Систани «не втягивать страну в полосу хаоса» направит в парламент прошение о своей отставке.

Решение премьера прозвучало спустя несколько часов после призыва ас-Систани провести в Ираке «свободные и прозрачные» выборы. В послании, озвученном после пятничной хутбы, богослов обвинил правительство в неспособности ответить на требования участников массовых акций протеста.

Ас-Систани также обратился к парламенту с призывом выразить вотум недоверия правительству и готовиться к досрочным выборам.

Протесты в Ираке идут с начала октября. По информации Bloomberg, за это время в столкновениях с полицией погибли 380 человек. Основным требованием митингующих является отставка правительства. Помимо этого протестующие выступают против безработицы, нищеты и коррупции.