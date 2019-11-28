Аресты лидеров протестов в Иране
Силы безопасности Ирана задержали девять лидеров протестных акций в Ширазе, заявил заместитель главы полиции провинции Фарс Рахамбахш Хабиби.
"Сотрудники полиции за последние дни арестовали девять ключевых координаторов, связанных с враждебными иностранными сетями, которые руководили беспорядками", - сказал он, добавив, что "задержанные переданы в судебные органы страны".
Заместитель главы полиции не уточнил, с какими иностранными государствами поддерживали связь задержанные, передает ТАСС.