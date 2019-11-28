Лукашенко анонсировал крупные перестановки в правительстве

На встрече с главой Минэкономики Дмитрием Крутым и первым вице-премьером Александром Турчиным белорусский президент заявил, что основные корректировки состава правительства произойдут после Нового года.

«Как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы, я всегда формировал правительство и не только — всю вертикаль власти, чтобы люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий президент будет работать», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.