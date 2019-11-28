Ильхам Алиев о создании Госнефтефонда: «Это был правильный и своевременный шаг»

«Государственный нефтяной фонд является нашим стратегическим активом. В этом году мы будем отмечать 20-ю годовщину создания фонда... Создание фонда является историческим решением великого лидера Гейдара Алиева. Сегодня данное решение показывает, какой это был правильный и своевременный шаг». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новым исполнительным директором Госнефтефонда Исрафилом Мамедовым.

«Должен также сказать, что предложение о создании Нефтяного фонда великому лидеру дал я. В то время в правительстве были различные мнения, и некоторые члены правительства выступили против этого. Их предложение заключалось в том, чтобы все доходы от нефти поступали в бюджет и ежегодно расходовались. Если бы был выбран этот подход, то сегодня в нашем Государственном нефтяном фонде не было бы денег», - заявил глава государства.

Далее президент отметил, что выступил против этого предложения, «постарался доказать, что для прозрачного хранения средств, направления их в стратегические сферы Азербайджана и сохранения будущим поколениям обязательно должен быть создан Государственный нефтяной фонд, и добился этого»: «По моей инициативе делегация из представителей государственных структур Азербайджана была командирована в различные страны, где ознакомилась с деятельностью аналогичных фондов. После этого мы остановились на самой прозрачной и работающей модели в мире и приняли ее.

Опыт минувших 20 лет свидетельствует о том, что это было единственно правильное решение. Могу сказать, что это было историческое решение, потому что средства Государственного нефтяного фонда – аккумулируемые там доходы от нефти, а теперь уже и от газа в большой степени обусловливают общее развитие нашей страны».