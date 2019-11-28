Посла Турции вызвали в МИД Франции

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после слов президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщает BFMTV.

Ранее турецкий лидер, комментируя заявление французского коллеги о «смерти мозга» НАТО, посоветовал Макрону проверить свой собственный мозг: «Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти мозга».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью журналу The Economist, что в Североатлантическом альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек альянса Йенс Столтенберг отметили, что не разделяют столь резких оценок.