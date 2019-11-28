Ильхам Алиев: «Наши валютные резервы превышают $50 миллиардов. Это рекорд»

«Наша основная задача – сохранять средства и вкладывать их в нерискованные инструменты. Сейчас мы уже имеем диверсифицированную валютную корзину, и здесь изменчивость валютных курсов не влияет на наши средства. Мы сделали большие вложения в золото, сделали большие вложения в недвижимость». Об этом, как сообщает АзерТАдж, сказал президент Ильхам Алиев , принимая Исрафила Мамедова в связи с его назначением на должность исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

«Мы защитили себя от всех возможных рисков. Главное в том, что за 20 лет мы не потеряли средств и из года в год увеличиваем средства Фонда. Даже в кризисные годы, когда мы столкнулись с девальвацией, средства Фонда не уменьшились. Я не допустил этого. Мы уменьшили расходы, прибегли к большим мерам экономии, сохранили свои стратегические валютные резервы и увеличили их...

Я очень рад, что доходы Фонда от управления растут. Это очень хороший показатель. В этом году – год еще не закончился - доходы Государственного нефтяного фонда увеличились на более чем 4 миллиарда долларов. 1,8 миллиарда долларов из них получены именно от управления... Такие возможности создают правильная политика Фонда и правильное размещение средств...

В настоящее время наши стратегические валютные резервы превышают 50 миллиардов долларов. Это рекорд, исторический показатель. Этот показатель важен именно потому, что он превышает и наш валовой внутренний продукт... В то же время наш внешний долг составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта, и по этому показателю мы занимаем 9-е место в мире», - заявил глава государства.