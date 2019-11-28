Названо метро с самым грязным воздухом

Уровень загрязнения в британском метрополитене превышает загрязнение воздуха в самом городе в 15 раз. Исследователи Королевского колледжа отмечают, что ситуация на ветках «Виктория» и «Северное» значительно хуже остальных.

Воздух в лондонском метро признан самым загрязненным во всем мире, сообщает газета The Times.

На некоторых линиях лондонской подземки концентрация в воздухе опасных для здоровья мелких частиц выше, чем в метрополитенах Барселоны, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Пекина, Сеула и Сиднея, пишет ТАСС.

Исследователи объясняют такое загрязнение воздуха трением колес о рельсы, работой тормозных колодок и эскалаторов, а также недостаточно эффективной вентиляцией. В качестве защитной меры предлагается разместить на станциях специальные конструкции, отделяющие платформу с пассажирами от железнодорожных путей.