Мигранты вырыли тоннели из Сербии в Европу

Полицейские в Венгрии нашли на границе с Сербией два тоннеля, через которые нелегальные мигранты проходили в Евросоюз.

Первый тоннель в длину составляет 34 метра, он прорыт у населенного пункта Ашотхалом, передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати. Протяженность второго – 21,7 метра, он расположен у населенного пункта Чикерия. Оба тоннеля обустроены с помощью подручных средств.

Правоохранители также задержали 44 нелегалов, планировавших пробраться в Венгрию по тоннелям. Оба прохода засыпали при помощи спецтехники.