Посол: 200 лет назад мигранты из Германии приехали в Азербайджан зарабатывать на жизнь
Азербайджано-германские отношения берут свое начало не с момента восстановления независимости Азербайджана в 1991 году. В Баку в конце 1890-х годов действовало профессиональное консульское учреждение Германии. Позже была создана канцелярия консульского учреждения, и это все было результатом уже существовавших прочных экономических отношений между двумя народами. Об этом заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг на заседании по случаю десятилетия германо-азербайджанской совместной программы по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана, передает Trend.
«Прибывшие более 200 лет назад в Азербайджан иммигранты из юго-западной части Германии поселились здесь по экономическим причинам, чтобы увидеть и найти новые экономические возможности и зарабатывать на жизнь. Сегодня мы видим все наоборот. Времена меняются, и сегодня есть много азербайджанцев, которые хотят поехать в Германию учиться и работать там», - отметил посол Маниг, добавив: «Благодаря развитым экономическим отношениям между нашими правительствами сегодня есть возможность осуществлять этот процесс доступнее и быстрее».