Гахария едет в Турцию на открытие TANAP

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 30 ноября отправится с рабочим визитом в Турцию, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства.

В рамках визита Георгий Гахария примет участие в официальной церемонии завершения проекта строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP). В мероприятии также примут участие президенты Азербайджана и Турции - Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

12 июня 2018 года состоялась официальная церемония открытия первого участка газопровода, 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию. Пропускная способность TANAP составит 16 миллиардов кубометров в год, из которых шесть миллиардов кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть - в Европу.

