Пожар в Баку: погибли дети

В Баку в Сураханском районе в двухкомнатной квартире общей площадью 40 кв.м, расположенной на втором этаже двухэтажного жилого дома коммунального типа, произошел пожар, сообщает сайт МЧС.

Согласно информации, до прибытия пожарных на место происшествия двое малолетних детей отравились дымом и были госпитализированы, однако, по сообщению врачей, скончались по дороге в больницу.

Во время пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода. Огонь был потушен пожарными расчетами МЧС.