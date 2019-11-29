Посол Маниг: Германия увеличит импорт нефти и газа из Азербайджана

Германия планирует увеличить импорт нефти, нефтепродуктов и газа из Азербайджана во втором полугодии 2020 года, заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг на заседании по случаю 10-летия совместной германо-азербайджанской программы по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана, передает Trend.

При этом, отметил посол, Германия рассчитывает также на импорт ненефтяного сектора, потому что ненефтяной сектор имеет первостепенное значение для диверсификации экономики обеих стран.