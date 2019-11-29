Во время секретной поездки в Афганистан у Трампа отобрали телефон

«Мобильные телефоны, точки доступа и другие устройства, испускающие сигналы, были конфискованы у всех, кто летел на «борту номер один», – да, даже и у самого президента. Но его сотрудники обеспечили, чтобы твиты отправляли с учетной записи Трампа в Twitter. Это делалось для того, чтобы те, кто следит за Трампом, ничего не заподозрили из-за того, что помешанный на Twitter президент ничего не твитил, как это было в прошлом году», – сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Визит Трампа в Афганистан был организован в режиме секретности. Президента вывезли в Вашингтон из Флориды, где он отдыхал, а оттуда в Афганистан. При этом самолет Трампа остался во Флориде, а президент вылетел в Вашингтон на военно-транспортном самолете, в Афганистан он отправился другим бортом. Также группе журналистов, сопровождавшей Трампа, не сообщили, куда он направляется, до момента посадки в Афганистане.