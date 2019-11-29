«Душу армянских дашнаков» арестовали в США

В США в штате Вирджиния по подозрению в незаконном обороте наркотиков арестован певец, член партии «Дашнакцутюн» Гарник Саркисян, пишет Rusarminfo со ссылкой на газету «Жаманак».

«Певец Саркисян пытался перевезти в своем фургоне наркотики из Калифорнии в Вирджинию», — сообщает газета со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что переехавшего в США после первой ливанской войны Гарника Саркисяна считают душой «Дашнакцутюн», так как все митинги партии от Ливана до США проходили под его песни.

Отметим, что ранее в США за хранение 40 килограммов кокаина был задержан основатель ювелирных салонов «Джиани», продюсер Вардгес Маркосян.