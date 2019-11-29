Глобальный сбой в работе Twitter

Пользователи Twitter по всему миру сообщили о сбое в работе соцсети в субботу, 30 ноября. Данные об этом опубликовал сервис Downdetector.

Пожаловались на Twitter в том числе пользователи из России. Чаще всего неполадки стали возникать к 5:00 утра. Наибольшее число юзеров столкнулись с проблемами в работе Twitter в Соединенных Штатах. Далее в списке идут Великобритания, Франция и Германия. Не устроила работа социальной сети и приложения юзеров из Нидерландов и Японии.

Большинство пользователей, почти 50 процентов, пожаловались на сайт. У 33 процентов юзеров возникли проблемы с приложением на смартфонах Apple. Еще 17 процентов сообщили о сбоях приложения Twitter для Android.