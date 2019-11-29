Сапоги Наполеона проданы за 117 тысяч евро фото
Сапоги Наполеона Бонапарта были проданы на аукционе в Париже за 117 тысяч евро (128,8 тысяч долларов), сообщается в Twitter аукционного дома Drouot.
"Поклонников империи по-прежнему много", - отмечается в сообщении.
Первоначально они оценивались в 50–80 тысяч евро.
На сайте аукционного дома сообщается, что эти сапоги Наполеон носил, находясь в ссылке на острове Святой Елены. Затем сапоги на время были даны скульптору Карло Марочетти, когда тот работал над конной статуей императора.