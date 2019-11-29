Генпрокуратура и МЧС о гибели при пожаре двух детей

Как сообщает haqqin.az, в информации отмечается, что 29 ноября в районе 19.00 в результате пожара, возникшего по адресу Сураханский район, поселок Бюль-Бюля, улица Ашурбековых, 8, кв.25 скончались Ализаде Ругайя (2014 г.р.) и Ализаде Исмаил (2016 г.р.).

Генпрокуратура и МЧС Азербайджана распространили совместное заявление в связи с пожаром, произошедшим вчера в Баку.

На место происшествия прибыли сила и техника МЧС, огонь был ликвидирован, предотвращено его перемещение на другие квартиры.

На месте был проведен осмотр с участием сотрудников полиции, прокуратуры, МЧС, Центра судебной экспертизы Минюста.

По факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

По делу назначены судебно-медицинская и другие экспертизы, опрошены свидетели и выполнены другие процессуальные действия.

Предварительным следствием было установлено, что около 2 лет эту квартиру со своей семьей снимала жительница Барды Кенуль Алиева (1993 г.р.). Оставив двоих малолетних детей - Ругайю и Анара дома, и заперев снаружи дверь, около 6 часов вечера женщина вышла в магазин. По возвращении она увидела густой дым в квартире. С помощью соседей детей вынесли на улицу, после чего в квартире начался пожар.

Несмотря на то, что детей доставили в больницу, их спасти не удалось.

В настоящее время ведется расследование по уголовному делу.