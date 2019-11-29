Минобороны опровергает очередную дезинформацию Армении

Сведения о якобы гибели военнослужащего азербайджанской армии Гашимова Сабухи Саттархан оглу в Агдамском направлении фронта, распространенные в армянской прессе, являются очередной дезинформацией, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Официально заявляем, что армия Азербайджана не понесла никаких потерь, и вообще нет военнослужащего с таким именем и фамилией." - сообщили в министерстве.

"В последнее время армянская сторона несколько раз распространила ложные информации о ситуации на фронте, тем самым пытаясь создать почву для осуществления провокаций. Призываем противную сторону воздержаться от такого рода поступков и предупреждаем врага, что любая его деятельность будет немедленно и решительно пресечена подразделениями азербайджанской армии", - заявили в Минобороны.