Фарах Алиева получила новые полномочия: диаспора, мультикультурализм и религия
На базе отдела по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии и отдела по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана создан новый отдел по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии.
Как сообщает haqqin.az, это отражено в распоряжении президента Азербайджанской Республики об утверждении новой структуры Администрации Президента Азербайджанской Республики.
Согласно распоряжению, Фарах Алиева назначена заведующим отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики.
Отметим, должность заведующего отделом по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии АП занимал Этибар Наджафов. Фарах Алиева ранее занимала пост завотделом по вопросам гуманитарной политики.