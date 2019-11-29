В мероприятии приняли участие свыше 20 судей, 40 адвокатов, а также представители правоохранительных органов. Целью данного мероприятия является освещение взаимных процессуальных отношений между судьями, адвокатами и органами уголовного преследования, а также анализ возможных проблем в этой сфере.

Сегодня в отеле Park İnn при совместной организации Коллегии адвокатов Азербайджана и Союза ассоциаций судей Азербайджана прошел круглый стол в связи с исполнением требований указа президента Азербайджана от 3 апреля 2019 года «Об углублении реформ в судебно-правовой системе».

На мероприятии с вступительным словом выступил председатель Союза ассоциаций судей судов Азербайджана Аляддин Джафаров, который проинформировал о прогрессивных реформах, проводимых в стране в рамках судебно-правовой реформы, этических аспектов отношений адвокат-судья, которые практикуются в настоящее время.

Затем выступил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, который рассказал о важности взаимных процессуальных отношений между судьями, адвокатами и органами уголовного преследования с точки зрения указа главы государства «Об углублении реформ в судебно-правовой системе», о роли адвокатов в осуществляемых судебно-правовых реформах, а также о важности сотрудничества между Коллегией адвокатов и Союзом ассоциаций судей судов Азербайджана. Помимо этого, Анар Багиров в своем выступлении особо подчеркнул, что мероприятие судей и адвокатов впервые проходит в таком формате.

На мероприятии были заслушаны доклад судьи Бакинского Апелляционного суда Икрама Ширинова «Процессуальные и этические аспекты взаимных отношений между судьями, адвокатами и органами уголовного преследования – взгляд судьи», доклад председателя Дисциплинарной комиссии Коллегии адвокатов Шахмара Мамедова «Процессуальные и этические аспекты взаимных отношений между судьями, адвокатами и органами уголовного преследования – взгляд адвоката», члена Президиума Коллегии адвокатов Симы Ягубовой «Международные стандарты поведения адвокатов в судах».

Затем круглый стол продолжил свою работу дискуссиями и обменом мнений.