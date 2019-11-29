В результате успешной операции азербайджанских таможенников был изъят из незаконного оборота рекордный в истории азербайджанской таможни контрабандный груз героина весом в 933 килограмма, сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Так, в Оперативно-следственное управление Главного южного регионального таможенного управления поступила информация о том, что будет предпринята попытка контрабандного провоза из Ирана в Украину на грузовом автомобиле марки Volvo с госномерами 42BP450/42ZA122 наркотических веществ в особо крупных размерах. Это транспортное средство было задержано на Астаринском таможенном посту. В большегрузном автомобиле, принадлежащем иранской компании Ensıye Izadkhah By Order Navıd Khan Mohammadı Commercıal, транзитом через Азербайджан перевозились «киви и гранаты» для компании Bayramlar LTD, действующей на территории Украины.

При досмотре груза сотрудники таможни в прицепе автомобиля, управляемом гражданином Азербайджана Гусейновым Рамизом Гаджиали оглу, обнаружили 933 кг 115 г героина, спрятанного между ящиками с киви и гранатами.

Напомним, что четыре дня назад азербайджанские таможенники провели успешную операцию по борьбе с контрабандой наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, в результате которой были изъяты 304 кг 154 гр. героина, также транзитом через Азербайджан отправленные из Ирана в Украину. В целом, за четыре дня таможенники изъяли 1 тонну 240 килограммов героина.