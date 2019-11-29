МИД Азербайджана: «О какой стратегии говорит Пашинян?»
Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала позицию премьер-министра Армении по урегулированию конфликта, относительно стратегических интересов Армении, озвученную им во время выступления на заседании по стратегии национальной безопасности, сообщает haqqin.az.
По словам Абдуллаевой, понять премьер-министра Армении, как обычно, очень сложно.
«Безо всяких сомнений, слова Пашиняна рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Интересно, о какой стратегии говорит Пашинян, когда нет никакого прогресса в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и существует риск роста напряженности в любой момент? Если в сферу стратегических интересов Армении входит нанести ущерб процессу переговоров, то руководство Армении должно открыто заявить об этом, чтобы международное сообщество, во главе с Минской группой ОБСЕ, сделало соответствующие выводы. Независимо от того, что говорит руководство Армении, позиция в связи с урегулированием конфликта, отраженная в резолюциях Совбеза ООН, в многочисленных решениях других организаций, а также в заявлениях сопредседателей Минской группы, заключается в освобождении оккупированных территорий Азербайджана, возвращении азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома», - сказала Лейла Абдуллаева.