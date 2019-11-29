Гиперзвуковая ракета «Кинжал» впервые испытана в Арктике

В середине ноября истребитель МиГ-31К впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в российской Арктике по полигону Пембой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе РФ.

«Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время испытаний скорость ракеты достигла 10 Махов.

В Воздушно-космических силах России пока не прокомментировали данную информацию.