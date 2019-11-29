30 ноября в поселке Ипсала турецкой провинции Эдирна проходит церемония открытия части проекта TANAP, которая будет соединена с Европой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в церемонии.

Согласно информации, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез выступил с информацией о проекте. Затем был продемонстрирован видеоролик о проделанной работе в рамках проекта TANAP.

На церемонии выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Затем выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.