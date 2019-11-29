Расформирован еще один отдел Администрации президента созданы два новых отдела
Согласно новому положению об Администрации президента, созданы два новых отдела на основе отдела по вопросам законодательства и правовой экспертизы.
Как сообщает haqqin.az, на основе упраздненного отдела созданы отдел правовой экспертизы и отдел законодательства и правовой политики. Заведующим отделом правовой экспертизы назначен Шахин Алиев. Однако должность заведующего отделом законодательства и правовой политики все еще остается вакантной.