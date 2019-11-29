Эльмир Алиев, отдел спорта 18:00

Групповой этап футбольных еврокубков подходит к концу, Азербайджан в зимне-весенней части вновь представлен не будет. «Карабах», в шестой раз подряд выступавший на групповой стадии, опять не смог преодолеть этот барьер. В четверг наша команда проиграла в гостях «Севилье» со счетом 0:2 и потеряла все шансы на выход из группы.

«Карабаху» часто не везло с жеребьевкой, но на этот раз она была чуть ли не идеальной. Чемпиону Азербайджана, который вновь был в третьей корзине при жеребьевке Лиги Европы, достались, можно сказать, самые слабые соперники из второй и четвертой корзин – кипрский АПОЭЛ и люксембургский «Дюделанж». Но «Карабах» и таким шансом не смог воспользоваться… Не скажу ничего оригинального. Агдамский клуб проиграл этот групповой турнир в матчах с АПОЭЛ. Имея в обоих играх с киприотами ощутимое преимущество и создав немало голевых моментов, особенно в выездной игре, «Карабах» умудрился набрать лишь 1 очко из 6 возможных (2:2, 1:2). Чемпион Азербайджана собственными руками подарил киприотам путевку в 1/16 финала. Перед 5-м туром явное преимущество в борьбе за выход из группы было уже у АПОЭЛ, хотя и у киприотов, и у «Карабаха» имелось равное количество очков - по 4. Надежды на то, что ситуация изменится в пользу «Карабаха» было, откровенно говоря, мало. АПОЭЛ, случайно проигравший «Дюделанжу» дома, в ответной игре дарить очки люксембуржцам был не намерен. В такой ситуации «Карабаху» ни в коем случае нельзя было проигрывать в Севилье. Но как, имея столько проблем с составом (об этом чуть ниже), не проиграть на выезде третьей команде испанского чемпионата, пусть и выставляющей на матч резервистов? Вспомнилось, что во 2-м туре группового этапа далеко не самые сильные испанские команды «Хетафе» и «Эспаньол» отправили резервистов в Россию на игры с «Краснодаром» и ЦСКА. И оба испанских клуба, несмотря на экспериментальный состав, выиграли в гостях у ведущих российских команд, которые будут явно побогаче «Карабаха». Это я к тому, что отсутствие некоторых основных игроков несильно ослабляет испанские команды. Игра у них построена, и вторые номера легко заменяют первых.

«Карабаху» должно было сильно повезти, чтобы он не проиграл в Севилье, но госпожа Фортуна редко улыбается команде Гурбана Гурбанова. Вот и на этот раз сначала пропущенный гол после рикошета, а затем неназначенный судьей пенальти за нарушение против Абделла Зубира. Но проблема, конечно же, не только и не столько в невезении. Еще раз скажем, что у «Карабаха» были все возможности сделать так, чтобы матч в Севилье не стал решающим. «Карабах» нуждается в усилении, особенно в передней линии. Травмы разной степени тяжести подкосили сразу нескольких игроков. К примеру, в матче на Кипре уже на 16-й минуте Гурбанов был вынужден заменить Дани Кинтану. Думаю, что с Кинтаной на поле «Карабах» хоть один из многочисленных моментов реализовал бы и как минимум не проиграл бы.

На матч с «Севильей» «Карабах» и вовсе вышел без нападающих. Махир Эмрели только набирает форму после травмы и был в состоянии помочь лишь во втором тайме, а француз сенегальского происхождения Магайе Гейе оказался настолько в разобранном состоянии, что Гурбанов не включил его даже в заявку на матч. «Карабаху» нужны футболисты, которые усилят команду, а не будут тянуть ее вниз. Но по заверениям представителей клуба, игроки, которые стоят в трансферном списке «Карабаха» под первыми номерами, либо отказываются переходить из-за слабости чемпионата Азербайджана, либо требуют таких денег, которые клуб не способен или не хочет платить, чтобы не нарушать баланс внутри команды. Однако, если «Карабах» планирует добиться в Европе чего-то большего, раскошелиться все же придется.