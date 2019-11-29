Согласно информации, в ходе визита были проведены встречи с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко, руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Элеонорой Митрофановой, начальником Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым, заместителем начальника Управления Президента по внутренней политике Михаилом Белоусовым, первым заместителем генерального директора государственного информационного агентства ТАСС Михаилом Гусманом и заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Ильясом Умахановым.

25-27 ноября 2019 года состоялся рабочий визит в Российскую Федерацию делегации во главе с председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики Фуадом Мурадовым, сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в России.

Во всех указанных встречах принимал участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам деятельности азербайджанских диаспорских организаций в России, направлениям двустороннего сотрудничества в области диаспоры, интеграции наших соотечественников в российское общество и расширения взаимодействия между их объединениями.

Одной из основных целей данного визита было проведение встречи с азербайджанцами, которые проживают в Москве и представляют, как официально зарегистрированные, так и не прошедшие регистрацию организации, объединяющие в себе разное количество соотечественников.

Посол Полад Бюльбюльоглу открыл данную встречу вступительной речью. В своём выступлении он, рассказав участникам мероприятия о сути и цели визита Фуада Мурадова, передал ему слово.

Фуад Мурадов проинформировал гостей о деятельности возглавляемого им комитета за последние полтора года и, подчеркнув, что проводимые в нашей стране реформы охватили и сферу диаспоры, рассказал о проделанной в последнее время работе, достигнутых успехах, в том числе о созданном радио комитета и предлагаемых онлайн услугах.

Позже был продемонстрирован видеоролик, повествующий о деятельности комитета по работе с диаспорой.

В рамках встречи активисты диаспоры Рамиз Абуталыбов, Рауф Атамалибеков и Адиль Гаджинский были награждены медалями «100 лет Азербайджанской Демократической Республике».

Мероприятие было продолжено неофициальной частью, которая продолжилась около 4-х часов. Были даны ответы на многочисленные вопросы соотечественников, приняты во внимание их предложения по диаспорской работе. В результате было достигнуто согласие о создании на начальном этапе координационного совета для усовершенствования работы диаспоры.

Также было подчеркнуто, что, учитывая масштабы страны, подобные встречи будут проведены и в других регионах Российской Федерации.