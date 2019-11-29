Саадат Юсифова назначена заместителем завотделом Администрации президента

Накануне, как сообщал haqqin.az, на основе упраздненного общественно-политического отдела Администрации президента, было создано два новых отдела. Согласно новому положению Администрации, создан отдел по вопросам НПО и коммуникациям.

Уволенная с должности заведующего отделом политического анализа и планирования Саадат Юсифова назначена заместителем заведующего отделом по вопросам НПО и коммуникациям. Отметим, что упразднен и сам отдел политического анализа и планирования.