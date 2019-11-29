«Низами Гянджеви» в гостях у Папы Римского

Члены международного центра «Низами Гянджеви» недавно побывали в Ватикане на аудиенции у Папы Римского Франциска. Об этом в своем Twitter сообщила его сопредседатель - экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, разместив несколько снимков со знаменательной встречи. На встрече присутствовал и испонительный директор центра, бывший глава Госкомитета по вопросам диаспоры Назим Ибрагимов.

Несмотря на солидный возраст, Вайра Вике-Фрейберга очень много времени уделяет активностям на международных площадках, часто выступает на крупных международных форумах. Поэтому экс-президента Латвии трудно застать в Риге. Экс-президент является доктором психологии, свободно владеет пятью языками, может общаться еще на двух.

В 1944 году вместе с семьей бежала сначала в Германию, где начала учиться, позже получала знания в Марокко, в женской гимназии. До 1997 года жила в Канаде. Вернувшись в Латвию, включилась в процессы демократического строительства родины. В 1999 году была избрана на высокий пост, который занимала два срока. (Должен сказать, что имел возможность не раз встречаться с ней и брать интервью — удивительно внимательный собеседник, который все время разговора внимательно смотрит тебе в глаза).

Ее международный авторитет складывался еще в годы двух президентских сроков, когда была замечена своими выступлениями во время официальных визитов, а также на разных крупных форумах. Не случайно, кандидатура доктора психологии из Латвии называлась при выборах генерального секретаря ООН.

Вот уже много лет Вайра Вике-Фрейберга является президентом Мадридского клуба, объединяющего более 100 бывших президентов из более чем 70 стран мира.

В статуте клуба подчеркивается, что все мировые лидеры, входящие в эту организацию, избраны демократическим путем. Одна из целей способствовать укреплению демократии в мире, способности более уверенно противостоять новым вызовам современности.

Этот пост не единственный для экс-президента. Она регулярно бывает в Баку.