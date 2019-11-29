В мероприятиях также приняла участие делегация Азербайджанской Республики во главе с заместителем министра культуры Рафигом Байрамовым.

30 ноября в кыргызском городе Ош проходит 37-е ежегодное заседание Постоянного совета Международной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ и официальная церемония закрытия проекта «Культурная столица тюркского мира 2019», сообщает пресс-служба Минкультуры Азербайджана.

В 37-м ежегодном заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дусен Касеинов, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, заместитель министра культуры Азербайджана Рафиг Байрамов, заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Алл Аслан, заместитель министра культуры и спорта Казахстана Нуркиса Дауешов, заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова, заместитель министра культуры Туркменистана Гурбанмурад Мырадалиев и другие официальные лица.

В ходе заседания выступили главы делегаций стран - членов ТЮРКСОЙ. В своем выступлении заместитель министра культуры Рафиг Байрамов высоко оценил прилагаемые ТЮРКСОЙ усилия по активному развитию культурных связей между тюркскими народами. Он отметил, что в настоящее время ТЮРКСОЙ представлена на престижных мероприятиях, и ее деятельность приветствуют авторитетные международные организации по всему миру.

Заместитель министра подчеркнул высокий уровень отмечаемых организацией событий, значимых для стран - ТЮРКСОЙ и включенных в ее программу работы.

По предложению Азербайджана и Турции 2019 год был объявлен в рамках ТЮРКСОЙ годом Имаддеддина Насими и Ашуга Вейселя в честь 650-летия со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имаддеддина Насими и 125-летия Ашуга Вейселя, в связи с чем был организован ряд мероприятий. Вышла в свет книга «Поэзия Имадеддина Насими на языках мира», презентация которой состоялась в Анкаре, Стамбуле, Баку, Туркестане и других городах.

Стороны обменялись мнениями о деятельности ТЮРКСОЙ и традиционных проектах, реализуемых организацией.

В заключение были подписаны решения 37-го заседания Постоянного совета ТЮРКСОЙ и итоговая декларация. Узбекский город Хива был объявлен культурной столицей тюркского мира 2020 года.

По окончании заседания в Кыргызском государственном драматическом театре имени Султана Ибрагимова состоится церемония закрытия проекта «Ош – культурная столица тюркского мира». В концертной программе примут участие мастера искусства из тюркских стран.

На церемонии символ «Культурная столица тюркского мира» будет торжественно вручен руководству города Хива.

Напомним, что проект ТЮРКСОЙ «Культурная столица тюркского мира» реализуется с 2012 года. Ош был объявлен культурной столицей тюркского мира в 2019 году, и на протяжении года был проведен ряд связанных с этим мероприятий.

В связи с этим знаменательным событием в Оше был установлен памятник «Культурная столица тюркского мира 2019».