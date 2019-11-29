Ильхам Алиев поздравил президента и вице-президента ОАЭ

Как сообщает АзерТАдж, в письме говорится: «Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в вашем лице всему вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов – Дня независимости.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного мира и благосостояния».

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо также вице-президенту, премьер-министру ОАЭ и эмиру Дубая Шейху Мухаммаду ибн Рашиду Аль Мактуму.

В письме говорится: «Ваше высочество,

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов – Дня независимости.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – благополучия и процветания».