Ильхам Алиев поздравил президента и вице-президента ОАЭ
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейху Халифе ибн Зайду Аль Нахайяну.
Как сообщает АзерТАдж, в письме говорится: «Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в вашем лице всему вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов – Дня независимости.
В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного мира и благосостояния».
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо также вице-президенту, премьер-министру ОАЭ и эмиру Дубая Шейху Мухаммаду ибн Рашиду Аль Мактуму.
В письме говорится: «Ваше высочество,
Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов – Дня независимости.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – благополучия и процветания».